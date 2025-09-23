Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Kayserispor maçına götüreceği kamp kadrosu açıklandı; Sergen Yalçın genç oyuncuları da kafileye aldı, bazı yeni transferler statü gereği forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:31
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, statü gereği bazı oyunculardan yararlanamayacak.

Kafile

Kamp kadrosu: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

Oynamayacaklar

Statü gereği maçta forma giyemeyecek yeni transferler: Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut.

Eksikler: Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu kafilede yer almadı.

