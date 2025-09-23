Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Kayserispor Kamp Kadrosu Açıklandı
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, statü gereği bazı oyunculardan yararlanamayacak.
Kafile
Kamp kadrosu: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.
Oynamayacaklar
Statü gereği maçta forma giyemeyecek yeni transferler: Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut.
Eksikler: Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu kafilede yer almadı.