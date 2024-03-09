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Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu ortaya çıktı

2024 yılının 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının gerçekleştiren siyah beyazlı takımın toplam borcu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:48
Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu ortaya çıktı

Geniş katılım ile gerçekleşen toplantı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduran üyelere plaket verilirken faaliyetleri okunmasıyla kürsüye gelen Özgür Şentürk Beşiktaş kulübünün toplam borcunu ve mali bilgileri tek tek açıkladı.

Şentürk, açıklamalarında Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihiyle beraber borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğunu belirterek Divan Kurulu yönetim kurulu değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.

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