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Beşiktaş'ın Twente Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş, Twente karşısında mücadele edecek. Cher Ndour hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:47
Beşiktaş'ın Twente Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Twente Maçı Kadrosu Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Yapılan açıklamada, Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi.

Kadrodaki Futbolcular

Beşiktaş'ın Twente karşısındaki kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Onur Bulut
  • Almoatasem Al Musrati
  • Milot Rashica
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Felix Udokhai
  • Ciro Immobile
  • Joao Mario
  • Bakhtiyor Zainutdinov
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Rafa Silva
  • Fahri Kerem Ay
  • Emirhan Topçu
  • Gedson Fernandes
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Arda Berk Özüarap

Beşiktaş taraftarları, takımlarının Twente karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.

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