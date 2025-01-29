Beşiktaş'ın Twente Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Twente Maçı Kadrosu Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Yapılan açıklamada, Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi.

Kadrodaki Futbolcular

Beşiktaş'ın Twente karşısındaki kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Onur Bulut

Almoatasem Al Musrati

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Felix Udokhai

Ciro Immobile

Joao Mario

Bakhtiyor Zainutdinov

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Fahri Kerem Ay

Emirhan Topçu

Gedson Fernandes

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Arda Berk Özüarap

Beşiktaş taraftarları, takımlarının Twente karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.