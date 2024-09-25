Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Hedefleri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Serüveni

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde geçirdiği zaman zarfında 123 maçta mücadele etti. Bu maçlardan 54'ünü kazanmayı başaran Beşiktaş, 25 kez berabere kaldı ve 44 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Gözler Hollanda'da

Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon oldukça iddialı. Yarın düzenlenecek olan karşılaşmada, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax ile karşılaşacaklar. Takım, "Kupa 2"de çeyrek finalin ötesini görmeyi umuyor. Emre Doğan'ın Notları

Beşiktaş'ın bu sezonki performansı, hem taraftarlar hem de yönetim tarafından dikkatle izleniyor. Hedeflerine ulaşmak için mücadele eden takım, Avrupa arenasında kendini kanıtlamak istiyor.