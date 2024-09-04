Beşiktaş, Joao Mario'yu Transfer Etti

Beşiktaş, Joao Mario ile Anlaştı

Beşiktaş, Portekiz'in Benfica kulübü ile Joao Mario için geçici transfer anlaşmasına vardığını resmen duyurdu.

Transfer Detayları

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun, satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Joao Mario'nun Kariyeri

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Benfica forması ile tüm kulvarlarda 51 maçta görev aldı ve 9 gol ile 4 asist kaydetti. Aynı zamanda, Portekiz Milli Futbol Takımı’nda 2014 yılından beri 56 kez sahaya çıktı.