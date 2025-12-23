Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Beşiktaş'ın Fenerbahçe 11'i

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda konuk oldukları Fenerbahçe maçına, Süper Lig'in 17. haftasında Dolmabahçe'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak çıktı.

Kadroda yapılan değişiklikler

Tecrübeli teknik adam savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e; orta saha ve hücum hattında ise Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe 11'i

Ersin Destanoğlu - Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek - Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin - Tammy Abraham.

İlk derbi heyecanı yaşayanlar

Siyah-beyazlı takımda Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Yedek kulübesinde bulunan Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut ise ilerleyen dakikalarda görev almaları halinde sarı-lacivertli takıma karşı ilk maçlarına çıkacaklar.

Rafa Silva kadroda yok

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Fenerbahçe karşılaşmasının geniş kadrosunda yer almadı. Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun fiziksel olarak hazır olmadığını belirterek maça şans tanımadı. Rafa Silva, Çaykur Rizespor mücadelesinde 5 hafta aranın ardından kadroya alınmış ancak forma giyememişti.

