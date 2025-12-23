DOLAR
PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a Top Toplayıcı Cezası: 27.500 TL

PFDK, Malatya Yeşilyurtspor'u Ağrı 1970 SK maçında yeterli top toplayıcı bulundurmamak gerekçesiyle 27.500 TL para cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:24
Karar ve gerekçe

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Malatya Yeşilyurtspor hakkında, Ağrı 1970 SK müsabakasında yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmaması nedeniyle disiplin işlemi uyguladı.

Kurul, kulübe 27.500 TL para cezası verilmesine karar verdi.

Maç detayları

Söz konusu karşılaşma 16 Aralık tarihinde Malatya Stadyumu'nda oynandı ve golsüz berabere (0-0) sonuçlandı. Maç, TFF 3. Lig 2. Grup kapsamında gerçekleşti.

PFDK'nın kararı disiplin kayıtlarına geçirilmiş olup, ilgili hüküm kulüp tarafından uygulanacak.

