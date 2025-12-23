Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş — İlk 15 Dakika

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maç devam ediyor ve müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk 15 Dakika Özeti

Karşılaşmanın başlangıç bölümünde her iki ekip de gol bulamayarak skoru 0-0'da tuttu. Mücadele henüz sonuçlanmadı; ilerleyen dakikalarda verilecek tepkiler maçın seyrini belirleyecek.

