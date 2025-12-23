Tedesco’dan Beşiktaş derbisinde 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında evinde oynanan Beşiktaş derbisine, son lig maçının 11’ine göre 4 değişiklik yaparak çıktı.

Değişikliklerin detayları

Özel izinli olan kaleci Ederson yerine kaledeki görev Tarık Çetin'e verildi. Ayrıca Fred, Anderson Talisca ve Jhon Duran yerine Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın 11’de başladı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler

İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş, Alaettin Ekici yedek kulübesinde yer aldı.

Eksikler

Sarı-lacivertliler derbiye birçok oyuncusundan mahrum çıktı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Anderson Talisca'nın tedavileri devam ediyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan uzak. Ayrıca ailevi izin verilen Ederson ve Jhon Duran, geçen sezondan kart cezası bulunan Fred ile kadroda yok. İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun kadro dışı durumları sürüyor.

Akademiden takviyeler

Tedesco, eksiklikler nedeniyle son iki antrenmana altyapı oyuncularını davet etti. Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici A takım kadrosuna alındı. Haydar Karataş, son iki maçta süre almış ve derbide yedek olarak yer aldı.

Kerem en uçta

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu maçta takımın forvet umudu olarak en uçta başladı. Sezon içinde genellikle sol kanat veya forvet arkası pozisyonlarında oynayan Kerem, En-Nesyri, Talisca ve Jhon Duran'ın yokluğunda forvet olarak görev aldı.

Bartuğ Elmaz ilk 11’de

22 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz, bu sezon Süper Lig’de 5 maçta forma giymişti; Beşiktaş maçında ilk kez 11’de şans buldu.

Taraftarlardan Başkan Saran’a destek

Geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tribünlerin desteğini aldı. Maraton Tribünü ile Okul Açık Tribünü birleşim noktasına üzerinde Saran’ın silüeti bulunan "Fenerbahçe Yıkılmaz" pankartı asıldı. Maç öncesi saha kenarından protokol tribününe ilerleyen Saran’ı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı; Saran selamlayarak tribüne çıktı. Seremoni sonrası tribünlerden "Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle" tezahüratları yükseldi.

Tribünlerden birlik mesajı

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlerle oynayan Fenerbahçe’de stat tıklım tıklım doldu. Maraton üst tribününde "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız!" pankartı yer aldı. Öte yandan iki takım futbolcuları müsabakaya "Filistin yalnız değildir. 1 ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.

