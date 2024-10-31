Beşiktaş Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş'ın Kasımpaşa Hazırlıkları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı oyuncular, bu müsabaka öncesi antrenmanlara devam ediyor.

Çalışmalar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Gerçekleşti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaparak dar alanda çift kale maç yaptı.

Son İdman Yarın

Beşiktaş, yarın yapılacak olan idmanla Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. Bu karşılaşma, takımın ligdeki durumunu belirlemede önemli bir etken olacak.