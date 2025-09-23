Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında — Erteleme Maçı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda

Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanına Çıkıyor

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Beşiktaş'ın Hedefi Çıkışa Geçmek

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak topladığı 6 puan ile sahada olacak. Ligde iki maçı eksik olan takım, deplasmanda kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Kayserispor'un Durumu

Kayseri temsilcisi çıkış arayan rakibi karşısında ligde oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı ve toplam 4 puan ile sahaya çıkacak. Takımın teknik direktörü Markus Gisdol.

Eksikler

Beşiktaş'ta çeşitli sebeplerle birçok isim forma giyemeyecek. Statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut Kayserispor maçında görev alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği bulunan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

Deplasman Performansı

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı iki deplasman karşılaşmasında da gol atamadı ve puan çıkaramadı. Ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor karşısında 2-0, 6. haftada İzmir'de Göztepe karşısında 3-0 mağlup oldu. İki mücadelede kalesinde toplam 5 gol gören siyah-beyazlı ekip, deplasmanlarda gol ve puan arıyor.

Kalesini Gole Kapatamıyor

Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 resmi maçın tamamında gol yedi. Ligdeki 4 maçta kalesini gole kapatamayan takım, Avrupa kupalarında oynadığı 6 karşılaşmada da rakiplerine gol izni verdi. Beşiktaş bu maçlarda toplam 14 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Beşiktaş bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı: UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş - Shakhtar Donetsk 2-4; Shakhtar Donetsk - Beşiktaş 2-0. UEFA Konferans Ligi: St. Patrick's - Beşiktaş 1-4; Beşiktaş - St. Patrick's 3-2. Trendyol Süper Lig: Beşiktaş - ikas Eyüpspor 2-1. UEFA Konferans Ligi: Lausanne - Beşiktaş 1-1; Beşiktaş - Lausanne 0-1. Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor - Beşiktaş 2-0; Beşiktaş - RAMS Başakşehir 2-1; Trendyol Süper Lig: Göztepe - Beşiktaş 3-0.

Orkun Kökçü Göreve Hazır

Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Başakşehir maçında VAR uyarısıyla doğrudan kırmızı kart aldığı için 1 maç ceza almıştı. Orkun cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında teknik heyetin kararına bağlı olarak formasına dönebilecek.