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Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Independiente kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:20
Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş Keny Arroyo'nun Transferi İçin Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, Kolombiya ekibi Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Ekvadorlu futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

Keny Arroyo'nun Kariyeri

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da doğmuştur. Independiente del Valle altyapısında yeteneklerini geliştiren genç futbolcu, gösterdiği başarılı performansla A takıma yükselmeyi başardı. Arroyo, Ekvador Millî Takımı'nda da 2 kez forma giyerek uluslararası alanda tecrübe kazandı.

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