Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Ekonomik ve Sportif Reform Müjdesi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nda Önemli Açıklamalar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında önemli projeler ve kulübün mevcut durumu hakkında bilgi verdi.
Mali Kriz ve Çözüm Önerileri
Başkan Adalı, kulübün 125 bin avro günlük, 4 milyon avro aylık, ve yıllık 50 milyon avro faiz ödediğini belirterek, bu koşullar altında sürdürülebilir bir spor başarısı elde etmenin zor olduğunu vurguladı. "Bugün ayrıldığımızda borcumuz 5 milyon lira daha artacak," Adalı, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda Dikilitaş projesinin 20 dönüm arazinin imarını almayı hedeflediğini açıkladı. "Bu arazi, 40 yıldır bekliyor. Değersiz kalmaması için gerekli adımları atmalıyız," diyerek projeye duyduğu önemi anlattı. Adalı, Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için ekonomik istikrar sağlaması gerektiğini belirtirken, "Rakiplerimizin gayrimenkul projeleriyle elde ettikleri geliri geride kalmamız nedeni olarak görüyoruz," dedi. Projelerin hayata geçirilmesi durumunda daha iyi transferler yapabileceklerini vurguladı. Önemli projeler için 22 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda camiadan gerekli yetkiyi almayı hedeflediklerini belirten Adalı, "Bu projelerle Beşiktaş'ı borçlarından kurtarıp başarıya ulaştıracağız," Adalı, BJK Plaza'nın kiralanması ve Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira durumu hakkında da bilgi verdi. "BJK Plaza yaklaşık 2,5 yıldır boş duruyor. Yıllık gelir elde etme potansiyelimizi değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu. Son olarak, Adalı, yönetimin şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. "Yıllardır kaybedilen güven ve itibarın geri kazanılması için bu şekilde hareket etmeliyiz," Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dikilitaş Projesi ile Gelir Yaratma Hedefi
Şampiyonluk Hedefi ve Ekonomik Fark
22 Haziran Genel Kurulu'na Davet
BJK Plaza ve Fulya Akaryakıt İstasyonu Üzerine Açıklamalar
Şeffaf Yönetim Vurgusu
Adalı, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda Dikilitaş projesinin 20 dönüm arazinin imarını almayı hedeflediğini açıkladı. "Bu arazi, 40 yıldır bekliyor. Değersiz kalmaması için gerekli adımları atmalıyız," diyerek projeye duyduğu önemi anlattı.
Adalı, Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için ekonomik istikrar sağlaması gerektiğini belirtirken, "Rakiplerimizin gayrimenkul projeleriyle elde ettikleri geliri geride kalmamız nedeni olarak görüyoruz," dedi. Projelerin hayata geçirilmesi durumunda daha iyi transferler yapabileceklerini vurguladı.
Önemli projeler için 22 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda camiadan gerekli yetkiyi almayı hedeflediklerini belirten Adalı, "Bu projelerle Beşiktaş'ı borçlarından kurtarıp başarıya ulaştıracağız," Adalı, BJK Plaza'nın kiralanması ve Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira durumu hakkında da bilgi verdi. "BJK Plaza yaklaşık 2,5 yıldır boş duruyor. Yıllık gelir elde etme potansiyelimizi değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu. Son olarak, Adalı, yönetimin şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. "Yıllardır kaybedilen güven ve itibarın geri kazanılması için bu şekilde hareket etmeliyiz," Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalı, BJK Plaza'nın kiralanması ve Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira durumu hakkında da bilgi verdi. "BJK Plaza yaklaşık 2,5 yıldır boş duruyor. Yıllık gelir elde etme potansiyelimizi değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu.
Son olarak, Adalı, yönetimin şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. "Yıllardır kaybedilen güven ve itibarın geri kazanılması için bu şekilde hareket etmeliyiz," Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.