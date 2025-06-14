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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Ekonomik ve Sportif Reform Müjdesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında ekonomik istikrar ve şampiyonluk hedefleri için projeleri ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 13:35
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Ekonomik ve Sportif Reform Müjdesi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında önemli projeler ve kulübün mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Mali Kriz ve Çözüm Önerileri

Başkan Adalı, kulübün 125 bin avro günlük, 4 milyon avro aylık, ve yıllık 50 milyon avro faiz ödediğini belirterek, bu koşullar altında sürdürülebilir bir spor başarısı elde etmenin zor olduğunu vurguladı. "Bugün ayrıldığımızda borcumuz 5 milyon lira daha artacak,"

Dikilitaş Projesi ile Gelir Yaratma Hedefi

Adalı, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda Dikilitaş projesinin 20 dönüm arazinin imarını almayı hedeflediğini açıkladı. "Bu arazi, 40 yıldır bekliyor. Değersiz kalmaması için gerekli adımları atmalıyız," diyerek projeye duyduğu önemi anlattı.

Şampiyonluk Hedefi ve Ekonomik Fark

Adalı, Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için ekonomik istikrar sağlaması gerektiğini belirtirken, "Rakiplerimizin gayrimenkul projeleriyle elde ettikleri geliri geride kalmamız nedeni olarak görüyoruz," dedi. Projelerin hayata geçirilmesi durumunda daha iyi transferler yapabileceklerini vurguladı.

22 Haziran Genel Kurulu'na Davet

Önemli projeler için 22 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda camiadan gerekli yetkiyi almayı hedeflediklerini belirten Adalı, "Bu projelerle Beşiktaş'ı borçlarından kurtarıp başarıya ulaştıracağız,"

BJK Plaza ve Fulya Akaryakıt İstasyonu Üzerine Açıklamalar

Adalı, BJK Plaza'nın kiralanması ve Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira durumu hakkında da bilgi verdi. "BJK Plaza yaklaşık 2,5 yıldır boş duruyor. Yıllık gelir elde etme potansiyelimizi değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Şeffaf Yönetim Vurgusu

Son olarak, Adalı, yönetimin şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. "Yıllardır kaybedilen güven ve itibarın geri kazanılması için bu şekilde hareket etmeliyiz,"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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