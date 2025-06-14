Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Ekonomik ve Sportif Reform Müjdesi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında önemli projeler ve kulübün mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

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