Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay, 62 yaşında vefat etti. Siyah-beyazlı kulüp, Gocay'ın bir süredir tedavi gördüğünü ve yaşamını kaybettiğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü, Gocay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



BERKAN GOCAY'IN VEFATI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Gocay’ın Beşiktaş Kulübü’ne olan katkıları ve hizmetleri, kulüp tarafından daima saygıyla anılacak.

Berkan Gocay, Beşiktaş Kulübü’nün yönetiminde önemli görevler üstlenmiş ve kulübe çeşitli dönemlerde hizmet etmişti. Beşiktaş camiası, Gocay’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşarken, onun kulüp için yaptığı hizmetler unutulmayacak. Beşiktaş taraftarları ve camiası, Gocay’ın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiler.



TAZİYE MESAJLARI VE DESTEKLER

Gocay’ın vefatının ardından, Beşiktaş camiası ve futbol dünyasından birçok kişi taziye mesajları yayınladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve taziye mesajları, Gocay’ın Beşiktaş camiası içinde ne kadar sevildiğini ve saygı gördüğünü gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Gocay’ın ailesine destek ve taziye mesajları gönderdi.

Berkan Gocay’ın vefatı, Beşiktaş camiası için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Gocay’ın cenaze töreni hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı, ancak Beşiktaş Kulübü’nün bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

