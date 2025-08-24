Beşiktaş, Lausanne rövanşı için hazırlıklara başladı
UEFA Konferans Ligi play-off turu öncesi çalışmalar sürüyor
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne takımını ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda oyuncular, ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenmanın devamında taktik bölümüne odaklandı.
Siyah-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.