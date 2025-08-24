DOLAR
Beşiktaş, Lausanne rövanşı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, 28 Ağustos Perşembe günü Lausanne ile oynanacak rövanş öncesi bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 20 dakikalık antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:31
UEFA Konferans Ligi play-off turu öncesi çalışmalar sürüyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne takımını ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda oyuncular, ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenmanın devamında taktik bölümüne odaklandı.

Siyah-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

