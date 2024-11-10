Beşiktaş Ligde Galibiyet Hasreti Çekiyor

Beşiktaş, RAMS Başakşehir deplasmanında yaşadığı hayal kırıklığını sürdürdü. Ligdeki son iki maçında Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Beşiktaş, rakiplerinin kazandığı haftada önemli bir fırsatı daha tepti.

Liderle Fark Açılıyor

Başakşehir karşısında alınan bu sonuç, Beşiktaş'ın ligdeki kötü gidişatı ile birlikte geçen sezonun benzerliğini gözler önüne serdi. Geçen sezon 12. haftada yine Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, o maçı 1-0 kazanarak puanını 22 yapmıştı. O dönemde lider Fenerbahçe ile 9 puan geride kalan siyah-beyazlılar, bu sezon aynı haftada 31 puana ulaşan Galatasaray'ın ardından, zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Puan Kaybı ve Penaltı Tartışması

Karşılaşmanın son dakikalarında, Beşiktaşlı oyuncuların Milot Rashica'nın ceza sahasında düşmesi sonrası penaltı beklemeleri, maç sonunda tartışmalara yol açtı. Hakemin VAR incelemesi sonrasında oyuna devam etme kararı vermesi, siyah-beyazlı futbolcuları öfkelendirdi. Kaleci Mert Günok, hakeme olan tepkisi sonucunda sarı kart gördü.

Paulista'nın Sakatlık Korkusu

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre forma giyememişti. Ancak bu karşılaşmanın 24. dakikasında tekrar bir sakatlık yaşayarak yere kapandı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından oyuna devam edebilmesi, teknik ekibi rahatlattı.

Taraftar Tepkisi Büyüdü

Beşiktaş taraftarları, takımlarının oynadığı futboldan memnun kalmadı. Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerinde "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.