Beşiktaş, Lugano ile Avrupa mücadelesine çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi için İsviçre'ye uçtu

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Lugano ile oynayacağı karşılaşma için Zürih'e doğru yola çıktı. Takımda yer alan Başkan Hasan Arat ve futbolcular, bu önemli maç öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu.

Asbaşkan Vardar'dan açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği oldu ve sekiz farklı takımla karşılaşacağız. Bu durum bizim için büyük bir heyecan kaynağı. Ancak öncelikle bu turu geçip grup aşamasına kalmak istiyoruz. Takımın durumu oldukça iyi, sabahki antrenman da verimli geçti," dedi.

Rakip hakkında değerlendirmeler

Vardar, Lugano'nun iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Lugano'yu geçen sene deplasmanda yendik. Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarda da iyi bir performans sergilediler. Önemli olan rakibin gücü değil, bizim kendi oyunumuzdur. Sezona iyi başladık ve Avrupa’daki mücadelemizi de bu azimle sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Muleka'nın durumu

Takımda yer almayan Jackson Muleka hakkında ise Vardar, "Muleka kadroda yok ama takımın önemli bir parçasıdır. Süreç devam ediyor ve hocanın kararı bu yönde. Beşiktaş ve oyuncularımız için en hayırlısı neyse o şekilde ilerleyeceğiz," şeklinde konuştu.

Türk futboluna destek mesajı

Vardar, başkan Arat ile birlikte yaptıkları Türk Futbol Federasyonu ziyaretini de değerlendirerek, "Türk futbolunun gelişmesi için eşitlik talebimiz olduğunu ilettik. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futboluna katkı sağlayabilmesini umuyorum," dedi.

İsviçre kafilesinde yer alan futbolcular

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Onur Bulut

Tayyip Talha Sanuç

Omar Colley

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Al Musrati

Emirhan Topçu

Jean Onana

Cher Ndour

Can Keleş

Serkan Emrecan Terzi

Gedson Fernandes

Mustafa Hekimoğlu

Beşiktaşlı futbolcular, yarın Lugano ile yapacakları karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.