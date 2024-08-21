Beşiktaş, Lugano ile Avrupa mücadelesine çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi için İsviçre'ye uçtu
Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Lugano ile oynayacağı karşılaşma için Zürih'e doğru yola çıktı. Takımda yer alan Başkan Hasan Arat ve futbolcular, bu önemli maç öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu.
Asbaşkan Vardar'dan açıklamalar
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği oldu ve sekiz farklı takımla karşılaşacağız. Bu durum bizim için büyük bir heyecan kaynağı. Ancak öncelikle bu turu geçip grup aşamasına kalmak istiyoruz. Takımın durumu oldukça iyi, sabahki antrenman da verimli geçti," dedi.
Rakip hakkında değerlendirmeler
Vardar, Lugano'nun iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Lugano'yu geçen sene deplasmanda yendik. Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarda da iyi bir performans sergilediler. Önemli olan rakibin gücü değil, bizim kendi oyunumuzdur. Sezona iyi başladık ve Avrupa’daki mücadelemizi de bu azimle sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.
Muleka'nın durumu
Takımda yer almayan Jackson Muleka hakkında ise Vardar, "Muleka kadroda yok ama takımın önemli bir parçasıdır. Süreç devam ediyor ve hocanın kararı bu yönde. Beşiktaş ve oyuncularımız için en hayırlısı neyse o şekilde ilerleyeceğiz," şeklinde konuştu.
Türk futboluna destek mesajı
Vardar, başkan Arat ile birlikte yaptıkları Türk Futbol Federasyonu ziyaretini de değerlendirerek, "Türk futbolunun gelişmesi için eşitlik talebimiz olduğunu ilettik. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futboluna katkı sağlayabilmesini umuyorum," dedi.
İsviçre kafilesinde yer alan futbolcular
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Göktuğ Baytekin
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Onur Bulut
- Tayyip Talha Sanuç
- Omar Colley
- Milot Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Ciro Immobile
- Necip Uysal
- Demir Ege Tıknaz
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Al Musrati
- Emirhan Topçu
- Jean Onana
- Cher Ndour
- Can Keleş
- Serkan Emrecan Terzi
- Gedson Fernandes
- Mustafa Hekimoğlu
Beşiktaşlı futbolcular, yarın Lugano ile yapacakları karşılaşmada galibiyet hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da (sol 4) kafilede yer aldı.