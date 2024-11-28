Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi!

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Mağlup Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Dört gözle beklenen mücadelede, Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 55. dakikasında Salih Uçan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak az bir farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Beşiktaş, penaltı kazanma şansı yakaladı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde yaptığı şut, Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Ancak 71. dakikada topun başına geçen Immobile, penaltıyı değerlendiremedi ve topu filelerle buluşturamadı.

80. dakikada Maccabi Tel Aviv, skoru 3-1'e taşıdı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşu, Mert Günok'tan döndü. Dönüşü takip eden Patati, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sonuç

Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.