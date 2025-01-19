Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yeni Bir Döneme Başladı

Beşiktaş, deneyimli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Adalı, mevcut kadro yapısının altını çizerken, en kısa zamanda bu takımı ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Başkan Adalı'nın Açıklamaları

Açılış konuşmasında Serdal Adalı, “Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Yıllardır süregelen kötü tablonun düzelmesini zaman alacağını ifade eden Adalı, “Hayallerle geçen günlerin bize ne kadar pahalıya mal olduğunu hepimiz yaşayarak gördük.” şeklinde konuştu.

Adalı, 1,5+1 yıllık sözleşme detaylarını paylaşarak, “6 aylık süre için 1,2 milyon avro olacak, gelecek sezonun ücreti ise 2,4 milyon avro.” dedi.

Solskjaer: “Beşiktaş İçin Hazırım”

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı. “Beşiktaş'ta bu meydan okumaya hazırım.” diyen Solskjaer, “18 ayda belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Solskjaer, futbolda dengeyi sağlamak ve hücum futboluna ağırlık vermek istediğini vurguladı. “İyi oyunculara sahibiz, ancak doğru transferlerle bu dengeyi kurmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Birlikte Başarıya Yürümek

Başkan Adalı, Beşiktaş taraftarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. “Beşiktaş, yönetimiyle, hocasıyla güçlü adımlar atmaya başladı. Her adım ortak akıl ile hayata geçirilecek.” dedi.

İmza töreni, Başkan Adalı'nın Ole Gunnar Solskjaer'e plaket ve kulübün formasını hediye etmesiyle sona erdi. Beşiktaş, bu yeni dönemde hedefini başarı olarak belirliyor.