Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçında Siyah Bantla Sahaya Çıkacak

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile Deplasmanda Karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Beşiktaş, bugün Fransız ekibi Olimpik Lyon ile deplasmanda bir araya gelecek.

Şehitler Anısına Siyah Bant

Beşiktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) üzerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak adına, maça siyah bantla çıkma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağımız Olympique Lyon maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacağız." denildi.

Maç Saati

Olimpik Lyon ve Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.