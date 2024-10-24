DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçında Siyah Bantla Sahaya Çıkacak

Beşiktaş, Lyon ile oynayacağı maçta terör saldırısında şehit olanlar için siyah bant takacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:32
Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçında Siyah Bantla Sahaya Çıkacak

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile Deplasmanda Karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Beşiktaş, bugün Fransız ekibi Olimpik Lyon ile deplasmanda bir araya gelecek.

Şehitler Anısına Siyah Bant

Beşiktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) üzerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak adına, maça siyah bantla çıkma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağımız Olympique Lyon maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacağız." denildi.

Maç Saati

Olimpik Lyon ve Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçından Önemli Notlar
2
Fenerbahçe'nin Manchester United Maçına Dair Detaylar
3
Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçında Siyah Bantla Sahaya Çıkacak
4
Çanakkale'de Marmara Bölge Oyunları Coşkusuyla Gerçekleşti
5
Arda Turan, Eyüpspor'u zirveye taşıdı
6
Arda Turan'dan Göztepe Maçına Dair Açıklamalar
7
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi tepkiler üst üste geldi!

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek