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Beşiktaş, Rize'ye Gitti! Çaykur Rizespor ile Mücadele Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Rize'ye geldi. Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, zafer için hazır.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:07
Beşiktaş, Rize'ye Gitti! Çaykur Rizespor ile Mücadele Başlıyor

Beşiktaş Kafilesi Rize'ye Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşmak üzere Rize'ye gelen Beşiktaş, özel bir uçakla Rize-Artvin Havalimanına iniş yaptı. Siyah-beyazlı takım, havalimanında kendilerini bekleyen taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Taraftar Desteği

Beşiktaşlı futbolcular, havalimanında kendilerine tezahüratlarla destek veren taraftarları görünce moral buldu. Hemen ardından takım otobüsüne binen kafile, konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Başkan Adalı'dan Açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kafilede yer aldı. Havalimanından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalı, bu maçın kendisi için ilk deplasman olduğunu belirterek, "İnşallah galibiyetle döneceğiz," ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Adalı, Sergen Yalçın hakkında gelen soruya ise, "Hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm," şeklinde yanıt verdi.

Karşılaşma Detayları

Yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş, bu karşılaşma ile birlikte 3 puan hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi. Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı (sağda) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi. Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı (sağda) da yer aldı.

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