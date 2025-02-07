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Beşiktaş, Sivas'a Hoşgeldin İle Karşılandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig mücadelesi için Sivas'a geldi. Taraftarlar, kafileyi çiçeklerle karşıladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:25
Beşiktaş, Sivas'a Hoşgeldin İle Karşılandı

Beşiktaş, Sivas'a Zirveye Çıkmak İçin Geldi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı kafile, Sivas'a ayak basar basmaz karşılamalar ile karşılaştı.

Sevgi Gösterisiyle Karşıladılar

Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i havaalanında bir grup coşkulu taraftar bekliyordu. Taraftarlar, futbolculara ve teknik ekibe çiçeklerle desteklerini göstererek, sıcacık bir karşılama gerçekleştirdiler.

Kafile, karşılamanın ardından konaklayacakları otele geçti. Beşiktaş, Sivas'taki mücadele için hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e içek verdi. Solskjaer minik taraftarların formasını imzaladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e içek verdi. Solskjaer minik taraftarların formasını imzaladı.

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