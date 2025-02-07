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Beşiktaş, Sivas Maçına Hazır

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:51
Beşiktaş, Sivas Maçına Hazır

Beşiktaş, Sivas Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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