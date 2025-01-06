Beşiktaş, Sivas'ta Sivasspor ile Karşılaşmak İçin Geldi

Beşiktaş Kafilesi Sivas'a Ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'a ulaştı. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapan siyah-beyazlı kafileyi, kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

Taraftar Sevinci

Havalimanında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, takımına olan desteklerini çeşitli etkinliklerle gösterdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak büyük bir coşku içinde takımlarını selamladı.

Maç Bilgileri

Kafile, karşılaşma öncesinde konaklayacakları otele doğru yol aldı. Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Net Global Sivasspor ile karşılaşarak, kupadaki ilk maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Kafilede kaleci Mert Günok da yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Kafilede kaleci Mert Günok da yer aldı.