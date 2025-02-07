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Beşiktaş, Sivasspor ile Deplasmanda Karşılaşacak: 23. Haftada Kritik Mücadele

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor'a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:27
Beşiktaş, Sivasspor ile Deplasmanda Karşılaşacak: 23. Haftada Kritik Mücadele

Beşiktaş, Sivasspor'a Konuk Oluyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Beşiktaş'ın Performansı

Süper Lig'de 20 maçta 8 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Beşiktaş, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 'Kara kartal' bu hafta 32 puanla 7. sırada yer alırken, son 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 beraberlikle mücadele etti. Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek, 15 Şubat'ta sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Sivasspor'un Durumu

Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 maçta sadece 6 galibiyet alarak 23 puanla 15. sıradadır. Kırmızı-beyazlı takım, son 10 maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Beşiktaş, ligdeki ilk yarı karşılaşmasını 2-0 kazanarak avantaj sağlamıştı.

Eksikler ve Cezalar

Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına bir dizi eksikle gidecek. Sarı kart cezalısı Rafa Silva ve sakatlıkları devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak. Ayrıca, 3 oyuncu olan Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ayırıcı Detaylar

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Beşiktaş iki önemli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Cher Ndour, Paris Saint-Germain'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer oldu; Moatasem Al-Musrati da Monaco'ya kiralandı.

İlginç İstatistikler

İki takım, Süper Lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, önceki 37 maçta 19 galibiyet alırken, 12 kez rakibine mağlup oldu ve 6 maçta berabere kaldı. Beşiktaş, bu sezon dış sahada 18 puan kaybı yaşadı.

Maç Saati Tartışması

Soğuk hava koşulları nedeniyle Beşiktaş, maçı saat 19.00'da oynama kararına tepki gösterdi. Kulüp, sosyal medya üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na maç saatinin değiştirilmesi konusundaki taleplerinin akıbetini sordu.

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