A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa İkinciliği Madalyası Erdoğan'a Takdim Edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik madalyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 00:52
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa İkinciliği Madalyası Erdoğan'a Takdim Edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa İkinciliği Madalyası Erdoğan'a Takdim Edildi

Madalyanın takdimi ve Cumhurbaşkanı ile buluşma

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonasında elde ettiği ikincilik madalyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında Bosna Hersek'i mağlup eden millilere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Bu özel buluşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncular tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

IBA 2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK İKİNCİLİK ELDE EDEN A MİLLİ ERKEK...

IBA 2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK İKİNCİLİK ELDE EDEN A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, KAZANILAN MADALYAYI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TAKDİM ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi: Breidablik 1-1 Samsunspor (İlk Yarı)
2
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa İkinciliği Madalyası Erdoğan'a Takdim Edildi
3
UEFA Konferans Ligi: Breidablik 1-0 Samsunspor — Maç Devam Ediyor
4
Fenerbahçe taraftarından Galatasaray maçını hatırlatan pankart
5
Yiğit Efe Demir Sakatlandı: Fenerbahçe - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi)
6
Talisca Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a attı
7
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros — Avrupa Ligi'nde Evinde İlk Puan Kaybı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?