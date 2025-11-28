A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa İkinciliği Madalyası Erdoğan'a Takdim Edildi

Madalyanın takdimi ve Cumhurbaşkanı ile buluşma

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonasında elde ettiği ikincilik madalyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında Bosna Hersek'i mağlup eden millilere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Bu özel buluşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncular tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

