Erciyes 38 FK, Diyarbekirspor'u 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Erciyes 38 FK, deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Erciyes 38 FK, deplasmanda oynadığı mücadelede Diyarbekirspor karşısında 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
Maç Detayları
Stat: Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha
Hakemler: Berkay Yavuz, Musa Çetindemir, Ahmet Algün
Kadro ve Değişiklikler
Diyarbekirspor: Ahmet Çolak, Samet Almalı, (Dursun Can Ağbulut (dk.46), Furkan Şamil Çetin, (Y.Özbilek dk.74), Uğur Utlu, Bilal Gündoğdu,(Metehan Arda Şişik dk.80), Emrullah Sayar, Kerem Duran, Muhammed Enes Alphan, Efe Saçıkara, Behiç Baran Ölmezer, Muhammed Eren
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Mehmet Eren Sıngın, (Batuhan Özgan dk.80), Berke Kayar, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici, (Ömer Turan Görgüç dk.90+7), Alperen Öztaş, (Berat İşkol dk.85), Utkan Gökçen
Goller
Çağrı Yağız Yasak (dk.41) — Erciyes 38 FK
Hüseyin Ekici (dk.44) — Erciyes 38 FK
Kerem Duran (dk.90) — Diyarbekirspor
Sarı Kartlar
Diyarbekirspor: Dursun Can Ağbulut, Uğur Utlu, Emrullah Sayar
Erciyes 38 FK: Muhammed Eren Arıkan, Berke Kayar, Çağrı Yağız Yasak, Utkan Gökçen
