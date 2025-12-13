DOLAR
Erciyes 38 FK, Diyarbekirspor'u 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Erciyes 38 FK, TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 02:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 02:20
Erciyes 38 FK, Diyarbekirspor'u 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Erciyes 38 FK, deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Erciyes 38 FK, deplasmanda oynadığı mücadelede Diyarbekirspor karşısında 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Maç Detayları

Stat: Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha

Hakemler: Berkay Yavuz, Musa Çetindemir, Ahmet Algün

Kadro ve Değişiklikler

Diyarbekirspor: Ahmet Çolak, Samet Almalı, (Dursun Can Ağbulut (dk.46), Furkan Şamil Çetin, (Y.Özbilek dk.74), Uğur Utlu, Bilal Gündoğdu,(Metehan Arda Şişik dk.80), Emrullah Sayar, Kerem Duran, Muhammed Enes Alphan, Efe Saçıkara, Behiç Baran Ölmezer, Muhammed Eren

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Mehmet Eren Sıngın, (Batuhan Özgan dk.80), Berke Kayar, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici, (Ömer Turan Görgüç dk.90+7), Alperen Öztaş, (Berat İşkol dk.85), Utkan Gökçen

Goller

Çağrı Yağız Yasak (dk.41) — Erciyes 38 FK

Hüseyin Ekici (dk.44) — Erciyes 38 FK

Kerem Duran (dk.90) — Diyarbekirspor

Sarı Kartlar

Diyarbekirspor: Dursun Can Ağbulut, Uğur Utlu, Emrullah Sayar

Erciyes 38 FK: Muhammed Eren Arıkan, Berke Kayar, Çağrı Yağız Yasak, Utkan Gökçen

