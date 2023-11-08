Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi biter bitmez Sergen Yalçın hamlesi geldi

Beşiktaş cephesinde hareketlilik sürüyor! Sergen Yalçın kararı herkesi şaşırttı! Tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi biter bitmez Sergen Yalçın hamlesi geldi
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Beşiktaş başkanlık rekabeti devam ediyor! Kimin başkan olacağı merakla araştırılırken listeye Sergen Yalçın dahil oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TAN SERGEN YALÇIN HAMLESİ

Beşiktaş puan kayıpları sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyerek 3 Aralık tarihinde yapılacak seçimlere aday olmayacağını dile getirdi. 

başkanlığa sergen yalçın geliyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise liste çalışmalarının sürdüğünü dile getirirken Ahmet Nur Çebi'nin geri çekilmesi sonrasında girişimlerini hızlandırdığını dile getirdi. Yönetim iş adamlarıyla görüşmelerine devam ederken takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi ile ilgili görüşmelerin de hız kazandığı öğrenildi. İddialara göre Sergen Yalçın ile görüşmeler hızlandı. 

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