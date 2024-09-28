Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Sakatlığı

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Sakatlık Durumu

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaştıkları maçta yaşanan önemli bir sakatlık hakkında bilgi verdi.

Sakatlık Detayları

Yapılan açıklamada, Al Musrati'nin sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun maç boyunca devam edememesinin sebebi, sol kasığında hissettiği ağrı olarak belirtildi.

Tedavi Süreci

Al Musrati, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR görüntülemesi sonucunda, sağlığına kavuşmak için tedavi sürecine başladı. Kulüp, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlı ekibin sağlık ekibi, Al Musrati'nin bir an önce sahalara dönebilmesi için çalışmalara devam edecek.