Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi

Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığı seçiminde Ahmet Ürkmezgil 683 oyla kazandı. Toplam 1.832 üyeden 1.828 geçerli oy kullanıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:35
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulu başkanlık seçimini Ahmet Ürkmezgil kazandı. Seçim, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçim sonuçları

Oy kullanımı 10 sandıkta yapıldı. Toplamda 1.832 üye oy kullanırken, genel kurulda 2'şer oy geçersiz ve boş sayıldı. Toplamda geçerli 1.828 oyun 683'ünü alan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı oldu.

Diğer adayların aldığı oylar ise şu şekilde gerçekleşti: Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357 oy aldı. Adaylar arasında ayrıca Ahmet Akpınar ve Mustafa Emir Tamer da yer aldı.

Yeni başkanın listesi ve geçmişi

Ahmet Ürkmezgil'in asil üye listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu bulunuyor. Ürkmezgil, kulüpte 2012-2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterlik ile icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ürkmezgil'den ilk açıklama

Ürkmezgil: "Sadece benim kazanıyor olmam değil fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Sayın başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Hepimizin tedirgin olduğu günler geçiriyorduk. Diğer aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadılar. Her şeyi çok güzel karşıladılar. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. El birliğiyle iyi noktalara geleceğimizi, eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum."

Beşiktaş Kulübünün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan divan kurulu...

Beşiktaş Kulübünün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu. Ürkmezgil, sonuçların açıklanmasının ardından konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübünün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan divan kurulu...

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi
2
Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti
3
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi
4
Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı
5
Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
6
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi
7
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)