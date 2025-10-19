Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulu başkanlık seçimini Ahmet Ürkmezgil kazandı. Seçim, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçim sonuçları

Oy kullanımı 10 sandıkta yapıldı. Toplamda 1.832 üye oy kullanırken, genel kurulda 2'şer oy geçersiz ve boş sayıldı. Toplamda geçerli 1.828 oyun 683'ünü alan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı oldu.

Diğer adayların aldığı oylar ise şu şekilde gerçekleşti: Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357 oy aldı. Adaylar arasında ayrıca Ahmet Akpınar ve Mustafa Emir Tamer da yer aldı.

Yeni başkanın listesi ve geçmişi

Ahmet Ürkmezgil'in asil üye listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu bulunuyor. Ürkmezgil, kulüpte 2012-2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterlik ile icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ürkmezgil'den ilk açıklama

Ürkmezgil: "Sadece benim kazanıyor olmam değil fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Sayın başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Hepimizin tedirgin olduğu günler geçiriyorduk. Diğer aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadılar. Her şeyi çok güzel karşıladılar. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. El birliğiyle iyi noktalara geleceğimizi, eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum."

Beşiktaş Kulübünün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu. Ürkmezgil, sonuçların açıklanmasının ardından konuşma yaptı.