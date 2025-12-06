Göztepe - Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Göztepe, Trendyol Süper Lig 15. haftasında yarın saat 20.00’de Trabzonspor’u ağırlayacak. İzmir ekibi iç sahada yenilgi görmedi; Ibrahim Sabra sakatlığı nedeniyle yok.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 11:02
Göztepe, Trabzonspor’u ağırlıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 20.00’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi ev sahibi ekip, ligdeki konumunu koruyup ilk 4’teki yerini muhafaza etmeyi hedefliyor.

Tabloda son durum

Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 4. basamakta bulunurken, Trabzon temsilcisi ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puanla 3. sırada yer alıyor.

Evinde yenilgi görmedi

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. İç sahada şu ana kadar 6 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarınki maçta da taraftarının önünde kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

Tek eksik: Ibrahim Sabra

Göztepe’de sakatlığı bulunan Ibrahim Sabra, maç kadrosunda yer almayacak. Oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ürdünlü oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 19 yaşındaki golcü, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

Hakem kadrosu

Göztepe - Trabzonspor mücadelesini Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

