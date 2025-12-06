Namağluplar Çatışıyor: Kayseri Kadın FK - Gaziantep Safirspor

Kayseri Kadın FK ile Gaziantep Safirspor, Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda namağlup olarak yarın Gaziantep Batur Stadı'nda saat 12.00'de karşılaşacak.

Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda ilk 5 haftayı namağlup geçen Kayseri Kadın FK, yarın kendisi gibi yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Safirspor'a konuk olacak.

Şampiyonluk adaylarından Kayseri Kadın FK, ligin 6. haftasında deplasmanda kritik bir sınav verecek. Ev sahibi Gaziantep Safirspor, ligin 5. haftasını tek bir puan bile kaybetmeden geçen iki takımdan 15 puan ile lider durumda bulunurken, Kayseri Kadın FK ise aynı puan ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor.

Karşılaşma Detayları

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma yarın Gaziantep Batur Stadı'nda başlayacak. Maçın başlama saati 12.00 olarak ilan edildi.

Hakem Kadrosu

Maçı Gaziantep Bölgesi'nden Hakkı Tahir Erkaç yönetecek; yardımcı hakemlik görevlerini Yunus Emre Demir ile İrem Biçen üstlenecek.

