Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim: Serdal Adalı Oyunu Kullandı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Başkan adayı Serdal Adalı, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Serdal Adalı'dan Açıklamalar

3. kez başkanlık için yarışan Serdal Adalı, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı ne ise o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize, gelip oylarını kullandıkları için teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı. Kazanan yine Beşiktaş olsun," şeklinde konuştu.

Seçim Katılımı ve Sonuçlar Üzerine

Kongreye katılımın fazla olmasına dikkat çeken Adalı, "Hep 10 binin üzerinde olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu ve oyunu kullandı. Ancak son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil," dedi. Bu açıklamalarıyla, seçim sonuçları üzerindeki spekülasyonlara kapı araladı.