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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı: Almanya'da sürpriz görüşme

Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında sürpriz bir isim gündemde: Hansi Flick ile görüşme yapılacak!

Yayın Tarihi: 01.05.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 00:33
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı: Almanya'da sürpriz görüşme

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör arayışlarını sürdürürken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşmek üzere adım attı.

A Spor'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izlemek üzere Almanya'ya giden Arat, Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasının ardından Flick ile bir araya gelecek. Beşiktaş yönetimi, yabancı teknik adam adayları arasında ilk sıraya Alman teknik direktör Hansi Flick'i yerleştirmiş durumda. Bu buluşmanın, Beşiktaş'ın gelecek teknik direktörü konusunda önemli bir adım olması bekleniyor.

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