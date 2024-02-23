Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,05 0,19%
EURO
33,63 -0,06%
ALTIN
2.024,25 0,87%

Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 8 isimle yollar ayrılıyor

Siyah beyazlı takımda ayrılıklar yaşanmaya devam ederken 8 isim ile yolların ayrıldığı haberi geldi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak asıl hedef olurken şimdiden hazırlıklar başladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:27
Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 8 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezonun hedefi ise 3. sırada yer almak olurken aynı zamanda Türkiye Kupası mücadelesi bulunmaktadır. Beşiktaş gelecek sezon teknik isim Fernando Santos yönetminde şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. 8 isimle yollar ayrılırken o listeki isimler tek tek açıklandı.

ROBİN KNOCHE
Santos'ın kadroda yer vermediği isimlerle yollarını ayıracağını belirtirken Beşiktaş yönetiminde gelecek sezon kadrosuna katmak istedikleri isimleri açıkadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuya gözler dikilirken gelen son dakika haberi üzerine bu isimler Union Berlin'in yıldız ismi stoper Robin Knoche oldu.
beşiktaş ayrılan isim
SİYAH BEYAZLI TAKIMDA 18 YABANCI
sözleşmeli 18 yabancı futbolcu yer alırken yeni kuralla beraber kadroda 12 isim ile sınırlandırıldığı belirtildi. Bulunan yabancılar ise Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Francisco Montero ve Badra Cisse kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyiyor.

6 OYUNCU GELECEK SEZON OLMAYACAK
Rosier'den kiralanan Nice, Fransız futbolcu opsiyonun olması amaçlanırken yüksek ihtimal üzerine takıma geri dönmesi bekleniyor. Onana, Hasic, Montero ve Cisse dışında Ante Rebic ile Chamberlain de kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

MULEKA İÇİN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
Beşiktaş'ta 6 oyuncu ayrılmaya hazırlanırken bir kişilik daha kontenjan bulunmaktadır. Kongolu futbolvu Jackson Muleka'ya ise gelecek bonservis tekliflerinin değerlendirileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den gitti, yeni takımında takdir topladı
2
Dünyaca ünlü futbolcu Survivor'a katılıyor!
3
Galatasaray, Sergen Yalçın'ın bir numarasına talip oldu
4
Merkez Hakem Kurulu yıllar sonra bir ilke imza attı
5
Galatasaray'ın kazandığı para ortaya çıktı
6
Galatasaray'ı mağlup eden Sparta Prag'a kurada büyük şok
7
Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 8 isimle yollar ayrılıyor

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu

Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

428 Bin TL’ye Elektrikli Araç Almak İsteyenlere Müjde! İşte Piyasayı Alt Üst Edecek Üç Model

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları