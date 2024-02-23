Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 8 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezonun hedefi ise 3. sırada yer almak olurken aynı zamanda Türkiye Kupası mücadelesi bulunmaktadır. Beşiktaş gelecek sezon teknik isim Fernando Santos yönetminde şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. 8 isimle yollar ayrılırken o listeki isimler tek tek açıklandı.



ROBİN KNOCHE

Santos'ın kadroda yer vermediği isimlerle yollarını ayıracağını belirtirken Beşiktaş yönetiminde gelecek sezon kadrosuna katmak istedikleri isimleri açıkadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuya gözler dikilirken gelen son dakika haberi üzerine bu isimler Union Berlin'in yıldız ismi stoper Robin Knoche oldu.



SİYAH BEYAZLI TAKIMDA 18 YABANCI

sözleşmeli 18 yabancı futbolcu yer alırken yeni kuralla beraber kadroda 12 isim ile sınırlandırıldığı belirtildi. Bulunan yabancılar ise Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Francisco Montero ve Badra Cisse kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyiyor.



6 OYUNCU GELECEK SEZON OLMAYACAK

Rosier'den kiralanan Nice, Fransız futbolcu opsiyonun olması amaçlanırken yüksek ihtimal üzerine takıma geri dönmesi bekleniyor. Onana, Hasic, Montero ve Cisse dışında Ante Rebic ile Chamberlain de kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.



MULEKA İÇİN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Beşiktaş'ta 6 oyuncu ayrılmaya hazırlanırken bir kişilik daha kontenjan bulunmaktadır. Kongolu futbolvu Jackson Muleka'ya ise gelecek bonservis tekliflerinin değerlendirileceği belirtildi.

