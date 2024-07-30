Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a Kiraladı

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a Yolladı

Beşiktaş, sağ bek oyuncusu Tayfur Bingöl'ü Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'a kiralama kararı aldı. Bu transfer, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Açıklama Yapıldı

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan duyuruda; "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübüne geçici olarak transfer edilmiştir. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Geçen Sezon Performansı

Tayfur Bingöl, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 17 resmi maçta görev almış ve bu karşılaşmalarda bir gol atma başarısı göstermişti. Yeni kulübündeki performansı merakla bekleniyor.