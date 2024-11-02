Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, oyundaki eksikliklerini dile getirdi.

Hatalı Kararlar Mağlubiyeti Getirdi

Van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, "Doğru kararları veremedik. Maça iyi hazırlandık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık," dedi. Savunmada yaptıkları hataların pahalıya mal olduğunu dile getiren teknik direktör, %strong{ilk yarının sonunda attıkları golün yardımcı olması gerektiğini ama bunun gerçekleşmediğini} ifade etti.

Karakter Gösteremedik

"Sezon boyunca gösterdiğimiz karakteri sahaya yansıtamadık," diyen Van Bronckhorst, takım halinde yaptıkları yanlışlıkların maçın sonucunu etkilediğini belirtti. Defansif sorunların yanı sıra, rakibe gol fırsatları tanıdıklarını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, yanlış kararların sonucunu çok pahalı ödediklerini açıkladı.

Hedef UEFA Avrupa Ligi

Van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında kötü bir performans sergilediklerini ve bu mağlubiyeti son derece hissettiğini vurguladı. "Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz," şeklinde ekleyerek, takımının gelecekteki hedeflerine odaklanma çabalarını belirtti.