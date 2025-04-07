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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamaları

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Solskjaer, ilk yarı oyununu eleştirdi ve istikrar çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamaları

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. 10 kişiyle 4-5 net fırsat yakaladık ama buradan 1 puanla dönüyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun kabul edilemezdi. İkinci yarıda forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük." ifadelerini kullandı.

Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın istikrarlı bir takım olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün bizim için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz." dedi.

Mustafa Hekimoğlu'na da dikkat çeken Solskjaer, "Mustafa Hekimoğlu üst seviye bir oyuncu. Bugün onu da gösterdi. 17 yaşında, enerjisi, gücü, heyecan verici bir oyuncu. İstikrara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, "Sorun mental, fiziksel olabilir ama ben bahane oluşturmak istemiyorum. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların kararlarına güvenmek istiyorum. Ben istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor bir iş. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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