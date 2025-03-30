Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: ‘Oyuncularım Müthiş Performans Gösterdi’

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Ardından Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının sergilediği performansı övdü.

Maçı değerlendiren Solskjaer, "Futbol açısından çok güzel bir maç oldu. İlk 30 dakikada çok iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra geri düştük ancak biz oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans gösterdi. Bu 90 dakikalık çaba, zor bir çalışmanın eseriydi. Ligin üst sırasına karşı kazanmak her zaman zordur," dedi.

Taktiksel Değişim ve Hedefler

Derbiye yeni bir taktikle çıkan Solskjaer, planlarının işe yaradığını belirterek, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Rashica vardı. Pozisyon değişikliklerini iyi yaptık ve golü bulduk," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın gol atma sorununa değinen Solskjaer, "Defansif olarak iyi bir takımız ama gol atmada sorun yaşıyoruz. Bu nedenle ligde istediğimiz sırada değiliz. Her maçta yüksek şiddetli performans göstermelerini sağlamaya çalışıyorum," dedi.

İmmobile ve Hakem Performansı

Derbide yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile hakkında da konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile takım için önemli bir oyuncu. Taktiksel olarak neden oynatmadığımı anlattım ve olgunlukla karşıladı. Kendisi sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak," açıklamasında bulundu.

Maçta hakem performansıyla ilgili görüşlerini paylaşan Solskjaer, "Hakemler büyük baskı altında. Bugünkü hakem performansı gayet iyiydi. Türk ve yabancı fark etmiyor, doğru karar verdikleri sürece sorun yok," diyerek maçın hakemini tebrik etti.

Sonuç ve Hedefler

Solskjaer, takımın namağlup unvanını koruma arzusunun önemine vurgu yaptı. "Bu unvanı sürdürmek istedik. Benim için daha önemlisi takımın performansıydı," dedi. Sezon hedefleri ile ilgili ise, "Hedeflerimiz kupa ve ligi ilk dörtte bitirmek. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısının sonunda Türkçe "Bayramınız kutlu olsun," diyerek dinleyicilere selam gönderen Solskjaer, Beşiktaş camiasının heyecan verici bir geleceğe sahip olduğunu bir kez daha belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.