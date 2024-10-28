Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'tan Açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giovanni van Bronckhorst, "Duran toptan 2 gol yememeliydik" ifadelerini kullandı.

Maç Performansı ve İtiraflar

Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta gerçekleşen derbinin ardından, takımının sahada iyi performans gösterdiğini belirtti. "Zor bir maç olacağını biliyordum. Daha fazla reaksiyon verdik. İyi oynadık ve rakibimizi domine ettik" dedi.

Van Bronckhorst, Galatasaraylı oyuncuların fazla faul yapmasını anlamadığını ve bu durum için daha fazla konuşmak istemediğini ifade etti. "Kasımpaşa maçında takımın başında olmak istiyorum" diye ekledi.

Duran Top Savunması Eleştirisi

Galatasaray'ın iki golünün de duran toplardan geldiğini hatırlatan Van Bronckhorst, "Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Özellikle ikinci gol çok kolay oldu. Duran top savunmasında daha güçlü olmalıydık" dedi.

Van Bronckhorst, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayarak basın toplantısını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.