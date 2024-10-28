DOLAR
34,28 0,07%
EURO
37 -0,4%
ALTIN
3.021,89 0,01%
BITCOIN
2.386.696,26 -0,07%

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'tan Açıklamalar

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Van Bronckhorst, duran top savunmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'tan Açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giovanni van Bronckhorst, "Duran toptan 2 gol yememeliydik" ifadelerini kullandı.

Maç Performansı ve İtiraflar

Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta gerçekleşen derbinin ardından, takımının sahada iyi performans gösterdiğini belirtti. "Zor bir maç olacağını biliyordum. Daha fazla reaksiyon verdik. İyi oynadık ve rakibimizi domine ettik" dedi.

Van Bronckhorst, Galatasaraylı oyuncuların fazla faul yapmasını anlamadığını ve bu durum için daha fazla konuşmak istemediğini ifade etti. "Kasımpaşa maçında takımın başında olmak istiyorum" diye ekledi.

Duran Top Savunması Eleştirisi

Galatasaray'ın iki golünün de duran toplardan geldiğini hatırlatan Van Bronckhorst, "Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Özellikle ikinci gol çok kolay oldu. Duran top savunmasında daha güçlü olmalıydık" dedi.

Van Bronckhorst, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayarak basın toplantısını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı....

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi Değerlendirmesi
2
Real Madrid, Vinicius'a Ödül Verilmediği İçin Altın Top'u Boykot Etti
3
Galatasaray Derbisinde Barış Alper Yılmaz'ın Açıklamaları
4
Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 1-0 Geçti
5
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Milli Sporcuların Başarısı
6
Sivasspor, Gaziantep FK'yi Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
7
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Final tarihi belli oldu: Finalistler belli oluyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek