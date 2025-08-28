Beşiktaş Tiago Djalo'yu Resmen Açıkladı: 192. Yabancı, 12. Portekizli

Beşiktaş Tiago Djalo'yu Resmen Açıkladı

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tiago Djalo'yu İtalyan ekip Juventus'tan transfer ederek kadrosuna kattı. Kulüple yapılan anlaşma 3 yıllık olarak açıklanırken, Djalo siyah-beyazlıların tarihindeki 192. yabancı futbolcu ve kulübün tarihindeki 12. Portekizli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Transfer Detayı

Beşiktaş bugüne dek 55 farklı ülkeden 191 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Yeni sezon planlaması kapsamında kadroya katılan 25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlılar için savunmaya takviye niteliğinde transfer olarak duyuruldu.

Kariyeri

Tiago Djalo, altyapı yıllarında Metralhas ve Damaiense formalarını giydikten sonra 2013 yılında Sporting Lizbon'a geçti. Sporting'in alt yaş kategorilerinde yaklaşık 6 yıl oynayan Djalo, Ocak 2019'da Milan ile sözleşme imzaladı ancak A takımda şans bulamadı.

Ağustos 2019'da Lille'e transfer olan Djalo, Fransa kariyerinde 4 sezonda toplam 102 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti. Lille macerasının ardından Ocak 2024'te Juventus'a transfer oldu ve burada sadece 1 maçta forma şansı buldu.

Geçen sezon başında ülkesine kiralık olarak döndüğü Porto'da Djalo, tüm kulvarlarda 17 maçta oynadı ve 2 gol attı. Kiralık sözleşmesi sona erince Juventus'a dönen oyuncu, Beşiktaş'ın savunma ihtiyacını karşılamak üzere tercih edildi.

Beşiktaş'taki Portekizli Geleneği

Tiago Djalo, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 12. Portekizli futbolcu oldu. Beşiktaş'ta daha önce forma giymiş Portekizliler şunlar: Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario ve şimdi Tiago Djalo.

Mevcut Kadrodaki Durum

Djalo, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan 3. Portekizli oyuncu konumunda. Yeni transfer, takımda bulunan Joao Mario ve Rafa Silva'nın ardından Portekizli üçlüye katıldı.

Lille'deki Başarı ve Kupalar

Tiago Djalo, 2020-2021 sezonunda Lille ile Fransa Ligue 1 şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezonda takımın Türk oyuncuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kilit roller üstlenirken, Djalo tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev aldı. Djalo'nın kariyerinde ayrıca 1 Fransa Süper Kupası ve Juventus ile kazanılmış 1 İtalya Kupası bulunuyor.

Geçen Sezon Performansı

Portekizli stoper, geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi; toplam 17 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Sezon sonunda kiralık kontrat bitince oyuncu Juventus'a dönmüştü.

Milli Takım Serüveni

Tiago Djalo, Portekiz Milli Takımı formasını daha önce 1 kez giydi. Djalo ilk kez 2022'de, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernando Santos tarafından Türkiye maçı öncesi aday kadroya davet edilmişti; aynı dönemde eski Beşiktaşlı Pepe'nin yerine kadroya çağrılmış ve Portekiz'in Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'ye karşı 3-1 kazanılan maçta yedek olarak yer almıştı.

Djalo, Portekiz formasıyla sahaya ilk kez 18 Kasım 2024'te, Roberto Martinez döneminde çıktı. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz-Hırvatistan karşılaşmasında Djalo, 63. dakikada oyuna girdi. Ayrıca Djalo, Portekiz'in alt yaş kategorilerinde birçok kez forma giymiştir.

Yeni Sezonun 8. Transferi

Tiago Djalo, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu. Siyah-beyazlılar bu transfer döneminde daha önce David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure ile sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'ın Tarihinden Yabancı Futbolcular

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Brezilya (24): Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista

Almanya (13): Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai

Portekiz (12): Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo

Yugoslavya (10): Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela

Romanya (8): Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim

İngiltere (8): Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham

İspanya (7): Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero

Hırvatistan (7): Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic

Fransa (5): Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier

Norveç (5): Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson

Nijerya (5): Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi

Bosna Hersek (4): Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic

Gana (4): Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey

Kamerun (4): Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana

Arjantin (4): Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa

İtalya (4): Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour

Çekya (4): Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek

Hollanda (3): Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst

Kolombiya (3): Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (3): Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku

Polonya (3): Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra

Senegal (3): Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba

Şili (3): Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco

İsveç (2): Mattias Asper, Alexander Milosevic

Sırbistan (2): Dusko Tosic, Adem Ljajic

ABD (2): Jermaine Jones, Tyler Boyd

Bulgaristan (2): Zlatko Yankov, Yordan Letchkov

Fas (2): Jamal Sellami, Romain Saiss

Finlandiya (2): Tommy Lindholm, Atik İsmail

İskoçya (2): Ian Wilson, Allan McGregor

Kanada (2): Atiba Hutchinson, Cyle Larin

Macaristan (2): Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman

Mısır (2): Ahmed Hassan, Muhammed Elneny

Peru (2): Francesco Manassero, Guillermo del Solar

Slovakya (2): Miroslav Karhan, Filip Holosko

Fildişi Sahilleri (2): Eric Bailly, Badra Cisse

Mali (2): Abdoulay Diaby, El Bilal Toure

Arnavutluk (1): Ernest Muçi

Belçika (1): Michy Batshuayi

Cezayir (1): Rachid Ghezzal

Danimarka (1): Peter Kjaer

Ekvador (1): Keny Arroyo

Ermenistan (1): Aras Özbiliz

Gambiya (1): Omar Colley

Gine (1): Souleymane Youla

Güney Afrika (1): Fani Madida

İzlanda (1): Eyjolfur Sverrisson

Japonya (1): Shinji Kagawa

Kazakistan (1): Bahtiyar Zaynutdinov

Kosova (1): Milot Rashica

Libya (1): Moatasem Al-Musrati

Rusya (1): Dmitriy Khlestov

Tunus (1): Zoubaier Baya

Ukrayna (1): Denis Boyko

Yeşil Burun Adaları (1): Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular bu haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.