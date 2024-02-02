Beşiktaş-Trabzonspor derbisi öncesi şoke eden tribün kararı
Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi tribün kararı açılandı. Milyonlarca Trabzonspor taraftarına şok haber geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı sonrasında Trabzonspor taraftarlarına köt haberi duyurdu. Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ DEPLASMAN TRİBÜNÜ KARARI
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Trabzonspor taraftarlarının pazar günkü karşılaşmaya katılamayacağını duyurdu.
Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Trabzonspor taraftarlarının Pazar günkü maça katılamayacağını duyurdu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA;
Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
İl Spor Güvenliği Kurulu kararına göre deplasman takımının taraftarları tribünlerde bulunmayacak. Deplasman takımı taraftarlarının bulunmayacağı 404, 405 ve 406 blokların biletleri taraftarlarımıza 650 TL'den satışta.
Taraftarlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.