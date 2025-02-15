Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Puanını 38'e Yükseltti

Trabzonspor'u Mağlup Eden Beşiktaş, Puanını Yükseltti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ederek 2-138'e çıkardı.

Maçın başında rakip kaleye pres yapan Beşiktaş, 17. dakikada Simon Banza'nın attığı golle geriye düştü. Ancak hızlı bir yanıt veren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Rafa Silva ve Trabzonsporlu Arsenii Batagov'un kendi kalesine attığı golle galibiyeti elde etti.

Solskjaer, İkinci Galibiyetini Elde Etti

Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında ligdeki 3. maçında 2. galibiyetini aldı. 21. haftada karşılaştığı Antalyaspor maçında 1-1 berabere kalmıştı. 23. haftada ise Sivasspor karşısında 2-0 galip gelen Solskjaer, Trabzonspor karşısında alınan bu galibiyetle çıkışını sürdürdü.

Rafa Silva Formunu Sürdürüyor

Portekizli yıldız Rafa Silva, 53. dakikada attığı golle Beşiktaş'ın eşitliği sağlamasına büyük katkıda bulundu. Bu gol, Silva'nın ligdeki 6. ve toplamda siyah-beyaz formayla 11. golü oldu. Önceki maçta cezası nedeniyle sahada yer alamayan Silva, Antalyaspor maçında da takımının tek golünü atmıştı.

Şenol Güneş Kazanamadı

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, 13 yıl aradan sonra konuk olduğu Dolmabahçe'den galibiyet çıkaramadı. Son olarak 2012'deki maçta eşitlikle ayrılan Güneş, Beşiktaş'la olan karşılaşmalarında galip gelemedi.

Amir Hadziahmetovic, 399 Gün Sonra Yeniden Formada

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic, 399 gün aradan sonra siyah-beyazlı formayı giyerek 61. dakikada oyuna dahil oldu. Sakatlığından sonra yeniden sahalara dönüşü Beşiktaş taraftarını sevindirdi.

Galibiyet Golü Batagov'tan Geldi

Maçta Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren gol, Trabzonspor'un Arsenii Batagov'un kendi kalesine attığı golle geldi. Rashica'nın ceza sahasına gönderdiği top, Batagov'un ayağına çarparak ağlarla buluştu.

Immobile Hâlâ Gol Atamadı

Siyah-beyazlı takımın deneyimli ismi Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Son golünü sezonun ilk yarısında Bodrum FK'ya karşı atan İtalyan futbolcunun, ligin ikinci yarısındaki gol hasreti devam etmekte.