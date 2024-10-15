Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 20 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. 4 günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.

Teknik Ekip Yönetiminde Antrenman

Antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde gerçekleştirildi. Takım, ısınma koşularının yanısıra pas çalışması ve 5'e 2 top kapma idmanları yaparak kondisyonlarını artırdı.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

Antrenman, minyatür kalede ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yarın da hazırlıklarına devam edecek.