Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabaka, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş'ın Gruplardaki Rakipleri

Son şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, D Grubu'nda Sivasspor ile birlikte, Kırklarelispor ve Antalyaspor ile de mücadele edecek. Kupaya 5. turdan katılan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica gibi sakat oyuncuların formaları giymesi beklenmiyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine bu sezon az süre almış futbolculara şans verme kararı aldı.

Kupada 11 Kez Mutlu Sona Ulaştılar

Beşiktaş, Türkiye Kupası tarihinde 17 final oynamış ve bunlardan 11'ini kazanmayı başarmıştır. Son olarak geçen sezon, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek, bu başarıyı tekrar elde etmişti. 1974-2024 sezonlarına kadar kupayı kazanan "Kara kartal", bu sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor.

Son 9 Maçta Zorlu Süreç

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Süper Lig'de, Fenerbahçe derbisi dışında galip gelemeyen siyah-beyazlılar, en son Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor maçında zaferle yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar.