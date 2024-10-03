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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaştı ve 3-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:57
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a Yenildi

Beşiktaş'tan Üzücü Sonuç

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında, Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Maç, Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu stadyumda oynandı.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın başlangıcında, Beşiktaş umut verici bir performans sergilese de, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un ilerleyen dakikalarda gösterdiği üstün oyun sonucunda 3-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Bu yenilgi, Beşiktaş'ın grup aşamasındaki hedeflerini etkileyebilir ve ilerleyen haftalarda daha iyi bir performans sergileme zorunluluğu doğuracaktır. Taraftarlarının desteğiyle daha iyi sonuçlar almak için mücadeleye devam edecekler.

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