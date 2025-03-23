Beşiktaş, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 Yenildi

Beşiktaş, hazırlık maçında Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı geride kapattı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:30
Beşiktaş, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 Yenildi

Beşiktaş Hazırlık Maçında Yenildi

Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.

Maçın Önemli Anları

Siyah-beyazlılar, maça Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.

İstanbulspor ise karşılaşmaya İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Kerem Şen, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin 11'iyle çıktı.

Gol Dalları

İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında, 50. dakikada Gabriel Paulista ile eşitliği sağladı. Ancak İstanbulspor, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj'ın attığı gollerle maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, hazırlık maçında beklenmedik bir sonuçla sahadan ayrıldı.

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