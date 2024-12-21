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Beşiktaş ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberliği Sağladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda karşılıklı goller atıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:03
Beşiktaş ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberliği Sağladı

Trendyol Süper Lig'de Canlı Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında gerçekleşen Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Alanyaspor Öne Geçti

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Lima'nın şutunda top ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

Beşiktaş'ın Cevabı Geldi

Yalnızca 2 dakika sonra, 7. dakikada Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un geri pasına müdahale eden Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk Yarıda Diğer Gelişmeler

İlk yarının ilerleyen dakikalarında, 25. dakikada Semih Kılıçsoy ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

Sonuç olarak, mücadelede ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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