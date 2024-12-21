Beşiktaş ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberliği Sağladı

Trendyol Süper Lig'de Canlı Mücadele
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında gerçekleşen Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
Alanyaspor Öne Geçti
Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Lima'nın şutunda top ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.
Beşiktaş'ın Cevabı Geldi
Yalnızca 2 dakika sonra, 7. dakikada Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un geri pasına müdahale eden Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu ağlara yolladı: 1-1.
İlk Yarıda Diğer Gelişmeler
İlk yarının ilerleyen dakikalarında, 25. dakikada Semih Kılıçsoy ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.
Sonuç olarak, mücadelede ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.