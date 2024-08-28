Beşiktaş ve Lugano Maçına Hazırlık: Croci-Torti ve Steffen'den Açıklamalar

Beşiktaş-Lugano Maçına Doğru

Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Gücü ve Değişiklikler

Mattia Croci-Torti, İsviçre ekibi Lugano'nun, Beşiktaş'ın gücünü iyi bildiğini vurgulayarak, "Geçen yıl burada galip geldik. Bu karşılaşma da aynı azimle oynanacak," dedi. Teknik direktör, Beşiktaş'taki mantalite değişikliklerine dikkat çekti ve, "Bu sezon daha iyi bir Beşiktaş ile karşılaşacağımız kesin," ifadesini kullandı.

Hazırlık Süreci

Croci-Torti, takımın İstanbul’a hazır bir şekilde geldiklerini belirtti. "Bir haftalık dinlenme sürecimiz oldu. Psikolojik olarak da iyi hazırlandık. Maça hazırız. Kazanmaya geldik," diye ekledi.

Steffen'in Motivasyonu

Lugano'nun sağ kanat oyuncusu Renato Steffen ise, "Yarın kolay bir maç olmayacak, ancak buraya galibiyet için geldik ve turu atlamak istiyoruz," dedi. Ayrıca, motivasyonu yüksek olduğunu vurguladı: "Yarınki maça hazırım. Takımıma yardım etmek için sahada olacağım," şeklinde konuştu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadı'nda Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk maçta Lugano ile 3-3 berabere kalmıştı.