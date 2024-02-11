Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı

Siyah beyazlı takım toparlanma sürecine devam ediyor! Yeni transferler tanıtıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİ

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş'ın yeni transferleri Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi, Al Musrati, Yağız Karabulut, Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için imza töreni yapıldı. Hasan Arat transferlerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Sportif anlamda zor günler geçirdik. Yerli ve yurt dışından gelen futbolcularımızla 6 sözleşme imzaladık. Eğer birlik olur ve kenetlenirsek bu günleri atlatırız. Rebic'in aşil tendonuna basılmasında, Muleka'nın ayağına kırılmaya yakın aldığı darbede, Semih'in suratına yumruk yediği olayda birlik olmamız gerekiyor. Bu dönemde camianın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal Başkan Süleyman Saba'nın eski arkadaşı Rahmi Koç kulübümüze ziyarette bulundu. Hem kutlamaydı hem hatır sorma. Biz efsane geri dönsün, camia istiyor dedik ve Beko bize uğurlu geliyor dedik. Rahmi Koç'a Seba'nın yanında özel bir köşe yaptık. Son transferlerden bir gün öncesinde Rahmi Koç talimatlarıyla özel bir anlaşma yapıldı. Beşiktaş Beko sponsorluğunda 17 kupa kazanıp Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi. Koç'a camia olarak çok teşekkür ediyoruz. Muçi, sen camianın çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam çok istiyordu. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi de kaderin bir cilvesi. Varşova'nın değerli başkanı Darius ile dostluğumuz, Polonya Cumhurbaşkanının bizi tanıması. Bizi kırmadılar ve anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri Dino, bu işin olma ihtimali yok diyordu ama Hüseyin Yücel olacak dedi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Başkanımız Hasan Arat, Ernest Muçi transferinde Polonya Cumhurbaşkanı'nı da devreye sokmasaydı transfer bitmezdi. Allah var, yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak teşekkür ederim. Samet hocam Santos'a 80'e yakın oyuncu gösterdi. 2 kişi istedi, o 2 kişi bugün butada.





Dino ile beraber Boşnak arkadaşım Haris de sabaha kadar bizimler beraberdi. Al Musrati için Beşiktaş'a gelmez dediler. Geleceğini ve Beşiktaş'ın çok büyük kulüp olduğunu söyledik. Beşiktaş için önemli bir transferdi. Braga'nın ortağı yakın arkadaşım bize yardım etti. Al Musrati benim oğlumdan iki yaş küçük. Karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi. Semih Kılıçsoy 2016 senesinde daha 10 yaşındayken Arnavutköy'den Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu bugün bizimle beraber. Santos hocamızın güvenliği ve yerine kimseyi istemediği Semih burada. Sen bir Beşiktaş efsanesi olacaksın. Samet Santos hocamızın sözlerinden ayrılma. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni izleriz. Semih'in ne kadar değerli olduğunu önce ben, sonra herkes anladı. Sözleşmede hiçbir şart yok. O bizim 2028 senesine kadar oyuncumuz. Bizimle her konuşmada Beşiktaş dünyanın en iyi markası diyor. Böyle devam ederse kariyerini de iyi yönetecek. Ona bir stilist bulduk, diksiyon ve İngilizce dersleri alıyor. Tam donanımlı olacak. Buradan gelen arkadaşları iyi hazırlayın. Kaderi neyse o olur.' Futbolcular da Beşiktaş'a geldikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını anlattı.